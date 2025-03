Presentato il 26 Festival Internazionale della Magia, Mago Gabriel: "Mix esplosivo"

26 anni di Festival Internazionale, in un crescendo che è già di per sé una magia. Grazie a passione e perseveranza di Mago Gabriel e Magica Gilly, San Marino si è ritagliato un posto d'onore nel mondo dell'illusionismo. Ed è pronto ad accogliere, dal 14 al 16 marzo, uno degli appuntamenti di maggior richiamo.

Il Festival Internazionale della Magia è un evento diffuso: si parte venerdì con l'ambita competizione “Trofeo Arzilli”, mentre sabato pomeriggio – sempre al Kursaal – va in scena lo spettacolo con i più grandi illusionisti del settore close up a livello mondiale. La sera, al Nuovo di Dogana, l'appuntamento più atteso: il gran gala della magia presentato da Alexander. Ad aprire il festival Magica Gilly, pronta a stupire tutti con un numero nuovo. Sul palco anche Matteo Fraziano, vincitore con le sue ombre cinesi di Tú Sí Que Vales. E ancora: spettacoli itineranti in centro storico, scuola di magia e sei conferenze che hanno già raccolto 280 iscrizioni. Si chiude domenica con “The Family show”.

Eventi di questa portata non s'improvvisano, richiedono lungo lavoro, organizzazione, contatti, e la partecipazione a campionati e festival esteri, a caccia di artisti emergenti. “Tanto è vero – racconta Gabriel – che abbiamo avuto tantissimi artisti in anteprima assoluta. Come Solange Kardinaly, trasformista che sta girando il mondo. Si è esibita di recente anche per il presidente Trump. In Italia l'ho portata la prima volta io”.

Il Festival è anche un prodotto turistico, con ricadute positive su indotto e visibilità. “Se non ci fosse il sostegno di Segreteria e Ufficio del Turismo – afferma Gabriel - nessuna magia riuscirebbe a garantire un livello così alto”.

Nel servizio le interviste a Mago Gabriel; Magica Gilly; Filippo Francini Direttore Dipartimento Cultura e Turismo