Presentato il libro "The Dorian" del sammarinese Luca Giacobbi e Lorenzo Tempesta

di Maria Letizia Camparsi
20 dic 2025
Nel video le interviste ai due autori, Luca Giacobbi e Lorenzo Tempesta

La strada che collega San Marino e Urbino è battuta da tanti universitari, da una parte e dall’altra, per raggiungere il proprio ateneo. Negli anni ‘90 i destini di tre studenti si incrociavano nella città ducale, dove c’erano più universitari che abitanti: Doriano Matteucci, il sammarinese Luca Giacobbi e Lorenzo Tempesta, al centro del nuovo libro - scritto dagli ultimi due, con il contributo di Simone Sperduto - “The Dorian – In viaggio tra Urbino e San Marino”, un racconto di amicizia, musica e sogni condivisi tra due patrimoni UNESCO, presentato alla sala Montelupo di Domagnano.

"Doriano è stato un carissimo amico - racconta Giacobbi -, è mancato 21 anni fa: abbiamo fatto tutta l'università assieme, io, lui, Lorenzo e anche altri amici, ci manca tantissimo da quella volta, eravamo come fratelli praticamente".

Il volume racconta il passaggio dall’età spensierata a quella adulta. Intreccia ricordi personali, fotografie e vicende universitarie con riferimenti culturali e storici, offrendo un ponte tra generazioni di studenti. 

"Urbino era molto bella in quel periodo perché a livello studentesco era molto viva - ricorda Lorenzo Tempesta -, i ragazzi potevano sia seguire bene i corsi di studio, ma anche tessere queste amicizie che poi sono rimaste nel tempo. E' chiaro che i legami tra università anche di San Marino ci sono sempre stati: è la storia che lega anche Urbino e San Marino".

