NEL SEGNO DELL'ACQUA Presentato il progetto "Art Drops" in Galleria Nazionale. Inaugurata la mostra sulle Cisterne del Monte Titano al Museo di Stato

Si raccolgono i frutti di un articolato progetto - curato da Rita Canarezza, Juan Carlos Ceci, Maddalena Lonfernini, Marinella Giacobbi, Karen Venturini e Valentina Toccaceli - che ha impegnato oltre 900 studenti della scuole sammarinesi in 17 laboratori d'arte contemporanea per School of Waters, Mediterranea19 in corso sul Titano: insieme le scuole e in generale tutte le principali realtà culturali del territorio, sotto il coordinamento della Galleria Nazionale e del Dipartimento Scienze Umane dell'Università.I risultati di "Art Drops" convergono in una installazione performativa corale, in diverse sedi del centro storico, laddove sono in mostra anche le opere della stessa Biennale. Fulcro: i temi dell'acqua, dell'ambiente, della fluidità della migrazione. Per aiutare la comprensione di questo percorso sono state organizzate visite guidate nei luoghi della cultura, che da oggi dopo la chiusura forzata causa Covid vengono riconsegnati alla collettività.

E rientra nell'ambito di “Art Drops”, con il tema dell'acqua come aggancio, il progetto/mostra sulle cisterne del Monte Titano, nato da un'idea di Paola Bigi e realizzato dalla IV Liceo Classico, guidata dalla professoressa Claudia Gasperoni, in collaborazione con gli Istituti Culturali. Al Museo di Stato inaugurata la nuova sala focus che ospita proprio i pannelli esplicativi realizzati dai ragazzi così come il video fatto col supporto della San Marino Rtv.

Nel video le interviste ad Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per la Cultura e Claudia Gasperoni, Insegnante Scuola Secondaria Superiore.

