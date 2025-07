Presentato "Una vita da presidente", Barone: "A breve intervento risolutivo per i problemi di ricezione telefonica"

Nel servizio l'intervista a presidente di TIM San Marino Nicola Barone

A margine della presentazione del suo libro, “Una vita da Presidente”, il presidente di TIM San Marino Nicola Barone ha voluto rassicurare i cittadini sugli interventi per risolvere i problemi di ricezione telefonica: "Abbiamo già pianificato l'intervento, non è dipeso certamente da Tim San Marino, ma già abbiamo l'accordo con il segretario di Stato (Luca Beccari, ndr) e sarà risolto in pochissimo tempo". Ad aprile 2024 l'azienda telefonica aveva firmato con il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari una nuova convenzione per la concessione e lo sviluppo di servizi di telefonia e rete.

Si sta lavorando, afferma il presidente, anche agli obiettivi di sostenibilità previsti dall'accordo. "Nel giro di un anno e mezzo spegneremo le otto centrali di San Marino - afferma -, è come se noi piantassimo su San Marino quasi 11mila 12 mila piante, quindi un risparmio di anidride carbonica e di energia elettrica. Questi sono gli obiettivi tangibili che perseguiamo per onorare la convenzione che abbiamo firmato un anno fa con il Segretario di Stato Beccari".

Protagonista dello sviluppo tecnologico del Paese per 40 anni, Barone ha pensato che la sua vita dovesse servire da esempio. Da qui l'idea di scrivere un libro. "Lo scopo è mettere a disposizione anche delle nuove generazioni i momenti più belli, io vado sempre dicendo nelle mie varie testimonianze, le cose importanti, i 5 punti resilienti, i 5 punti, delle linee guida: impegno costanza, sacrifici, determinazione e passione, in tutto il mio percorso professionale ho messo insieme la tecnologia con il cuore quindi voglio mettere a disposizione tutto il mio percorso professionale, umano, religioso sociale per le nuove generazioni, questo libro non è assolutamente una biografia ma un raccontare un percorso fatto in prima persona", ha concluso Barone.