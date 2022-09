Presentazione ufficiale per il Monopoly sammarinese: dal 12 settembre in vendita

Presentazione ufficiale per il Monopoly sammarinese: dal 12 settembre in vendita.

Presentazione ufficiale per l'edizione sammarinese del Monopoly: alla Cava dei Balestrieri l'evento alla presenza delle istituzioni, in vista della messa in commercio lunedì 12 settembre. Uno dei giochi più amati è stato infatti dedicato anche a San Marino, con riferimenti a monumenti, luoghi e cultura del Titano. Alla presentazione hanno partecipato sia esponenti delle istituzioni che i campioni Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Si tratta di un progetto ideato dall'imprenditrice Jessica Gasperoni. I primi 10 numeri saranno messi all'asta, con il ricavato da devolvere all'edilizia sociale.

