"Prima della prima" MACBETH tra Milano e Rimini

Dicembre lirico aperto ai collegamenti in diretta e al pubblico in platea per la prima verdiana alla Scala anche la collaborazione via satellite della RAI insieme al Comune di Milano un evento diffuso anche in Romagna grazie al Teatro Tiberio riminese da sempre sede cinematografica del bel canto. Perché il pubblico è importante a tutti i livelli e soprattutto per i protagonisti sul palco - dicono gli organizzatori. Siamo al 70° evento scaligero spostato 50 anni fa al giorno di Sant'Amborgio patrono il 7 dicembre.

C'è molta attesa e trapela emozione tra i melomani di tutta Italia e a Rimini per una “prima della prima” storica con la gente in teatro dopo la triste edizione pandemica del 2020 a porte chiuse. Il maestro Chailly si rivolge con un plauso durante la prova rivolto a orchestra e coro per il trasporto e la partecipazione assoluta, la disciplina dimostrata nel nome di Verdi. Il direttore musicale è alla terza interpretazione e chiude con il MACBETH la “Trilogia giovanile” verdiana dopo GIOVANNA D'ARCO e ATTILA.

fz