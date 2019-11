Prima della prima: un AMARCORD al mese fino al 2020

La tabaccaia in "Amarcord"

100 anni del maestro a casa sua nelle sale Federico e Giulietta si ricorda il cine... Festa e festeggiamenti preparatori, la sera, nel foyer e poi tutti in platea e galleria a godersi la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna della pellicola del 1973, come nuova: il 3 dicembre ultimo appuntamento prima del 2020, così emozionante da sentire l'odore e il rumore della pellicola che non c'è... (chiavetta e/o hard disk in file 4k+dolby, impeccabile dal laboratorio bolognese alla proiezione riminese attrezzata). Dopo i Vitelloni, a distanza di 20 anni, Fellini ci riprova con la sua Rimini rigorosamente ricostruita in Studio 5 a Cinecittà o in esterna a Ostia; e arriva l'Oscar. Il piccolo “Mondo piccolo” del Fellas sfonda ovunque in ogni cultura tradotto in tutte le lingue il romagnolo con la parola “PATACA” tocca tutti i continenti preceduto dall'italiano PAPARAZZI e FELLINIANO, che entra nel vocabolario.

fz