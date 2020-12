"Prima la musica, poi le parole", il sax di Mario Marzi in occasione del Libro Sospeso

Iniziativa musicale, nel pomeriggio di oggi, dell'Associazione Don Chisciotte in occasione dell'evento Libro Sospeso trasmesso nel pomeriggio via Facebook. Al sax il sammarinese Mario Marzi che è un musicista di eccezionale valore, basti dire che può vantare una ventennale collaborazione con il Teatro Alla Scala ma è stato anche vincitore di 9 concorsi nazionali e 4 internazionali, oltre ad aver tenuto concerti in veste di solista con le più importanti orchestre sinfoniche ed è inoltre docente di sax al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Con le sue note, natalizie, ha accompagnato la lettura di poesie e racconti selezionati da Francesco De Luigi.