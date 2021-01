PRIMA FILM RSM Prima sammarinese: adolescenti e aborto in America Premiato dalla Critica a Berlino 2020 e segnalazione speciale all'ultimo Sandance “MAI RARAMENTE A VOLTE SEMPRE” dell'americana Eliza Hittman al Concordia solo domani in proiezione pomeridiana alle 17

Un lungomentraggio in 4 quesiti. Terza opera sociale con al centro adolescenti americani, che incontrano New York, della regista di Brooklyn ELIZA HITTMAN. Qui si parla d'aborto di una 17enne dal nome incerto e crepuscolare (AUTUMN) che scappa dalla Pennsylvania con la cugina va a New York per interrompere una gravidanza, e poi tornare... a casa da una famiglia che non la aiuta per non parlare di amici e compagni di scuola. Il mondo fuori, dopo il viaggio in autobus nella metropoli e i colloqui con medici e assistenti sociali (dai test il titolo: “MAI RARAMANTE A VOLTE SEMPRE”), il tempo non sarà piu lo stesso per ricominciare a vivere... il film, in fondo, è basato su una domanda definitiva: che cos'è l'amore?

