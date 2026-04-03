Prima semifinale Eurovision, San Marino si esibirà per 13esimo. Montesi: "È una buona posizione"

L'intervista a Denny Montesi, capodelegazione San Marino all'Eurovision

C'è voglia di musica e allora cresce l'attesa per l’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna dal 12 al 16 maggio. Le speranze sono affidate a Senhit, per la quarta volta, dopo la vittoria del San Marino Song Contest con il brano “Superstar” in collaborazione con l’icona pop britannica Boy George, che contribuisce come co-autore e presenza vocale.

Si esibiranno nella prima semifinale del 12 maggio come 13esimi su 15: posizione vista come favorevole, perché le statistiche degli ultimi 15 anni mostrano che le esibizioni nella seconda metà di scaletta hanno oltre il 52% di probabilità di qualificazione, con punte superiori all’85% per chi chiude la serata. Le speranze sono alte per San Marino, che dal 2008 ha partecipato 15 volte e in 4 casi è arrivato in finale: nel 2021 proprio con Senhit. Tre volte su 4 si era esibito proprio nella seconda metà del running order.

"La posizione è buona - commenta Denny Montesi, capodelegazione San Marino all'Eurovision -. Siamo tra due brani, quello della Lituania e quello della Polonia, che sono con leggermente più lenti e quindi diciamo che l'energia della nostra canzone dia una smossa anche alla classifica. Nei Paesi che sono nella nostra semifinale, quindi che voteranno, compresa l'Italia, abbiamo fatto promozione già in Georgia, adesso in Grecia. Poi ci sono gli ultimi due pre party di Amsterdam e di Londra".

Ci sono poi altre novità legate sempre al mondo Eurovision? "Sì, è uscita la notizia che faranno l'Eurovision Song Contest anche in Asia. Per ora ci sono dieci Paesi iscritti, dovrebbero arrivare a circa una ventina e sarà a Bangkok a novembre".



Nella prima semifinale a esibirsi tra i big qualificati di diritti c'è l’Italia con Sal Da Vinci e “Per sempre sì. 30 i Paesi in gara per 20 posti in finale, che si terrà il 16 maggio con diretta in tutta Europa e su San Marino RTV.

Intanto, Senhit continua il tour promozionale europeo, partecipando ai tradizionali pre-party e incontrando Boy George a Las Vegas: la promessa è quella di una performance “molto potente”. Ed è ciò che ci si aspetta da un brano come “Superstar”: energico, con sonorità che attraversano i decenni, e coreografie pirotecniche.

Nel video l'intervista a Denny Montesi, capodelegazione San Marino all'Eurovision







