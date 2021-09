Prima volta ospite di un festival del cinema: il 10 settembre San Marino a Palma di Mallorca per Estimar

Sesta edizione per la rassegna cinematografica Estimar, che si svolgerà a Palma di Mallorca dal 10 al 14 settembre. Quest'anno al festival sarà presente in parte attiva anche San Marino: il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati si recherà infatti sull'isola per far conoscere ai registi presenti e ai produttori il territorio della Repubblica, che offre paesaggi unici al mondo. L'evento, ha spiegato l'organizzatrice Gabriella Carlucci, si pone come obiettivo primario quello di far conoscere e valorizzare gli artisti emergenti e meno famosi del panorama cinematografico italiano, dando risalto anche a paesaggi che nel mondo del cinema non hanno avuto particolare fortuna, ma possiedono un fascino unico e inimitabile, come appunto San Marino. Durante la rassegna saranno infatti proiettati due filmati di sponsorizzazione, realizzati, come sottolineato durante la conferenza stampa, con la collaborazione di San Marino Rtv, e in cui vengono mostrati i paesaggi del territorio. Il 7 settembre a Venezia il festival, realizzato con il sostegno del Ministero italiano ai Beni Culturali, sarà presentato alla stampa specializzata, e anche in quest'occasione sarà sottolineata la presenza di San Marino al festival, presentandola come una location che si presta a essere sede filmica.

[Banner_Google_ADS]





Nel video le interviste a Gabriella Carlucci, organizzatrice di Estimar, e a Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo



I più letti della settimana: