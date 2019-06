Primato europeo per San Marino: primo matrimonio misto con rito scintoista, sposi Paolo Bandini e Akiko Yatani

una cerimonia suggestiva

Primato europeo per San Marino, a Lesignano, al tempio Jinja, dove è stato celebrato il primo matrimonio misto con rito scintoista nel continente. La cerimonia è avvenuta nel pomeriggio, con l'unione tra Paolo Bandini e Akiko Yatani. Sono entrambi noti sul Titano perché fondatori della Casa della Musica in Città e per i loro meriti culturali. Yatani è violista per la Grande orchestra sinfonica Toscanini e Bandini è esperto di liuteria antica.

Gli sposi si sono uniti in abiti rituali tradizionali. Per lei testimone il principe Nashimoto Nomia della Casa imperiale del Paese asiatico; per lui il Segretario di Stato Marco Podeschi. I due si conobbero sette anni fa in una fiera musicale. A fare la prima mossa fu Bandini che, con una trovata originale, si avvicinò a lei. Da lì nacque la loro storia d'amore, fino al matrimonio. Entrambi collaborano anche con Rtv per il programma Musica al museo.

Le immagini della cerimonia