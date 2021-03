Primo appuntamento con “teatro a distanza” Irol & Jack Thr Trick Dj Kd-One

Al via da domani il ciclo di appuntamenti TAD Teatro A Distanza “..usciamo dalla bolla!”. Alle 19:00 saranno on line su Zoom IROL & JACK THE TRICK e Dj KD-ONE. I due più rappresentativi esponenti della scena rap sammarinese si esibiranno in diretta dal palcoscenico del Teatro Titano per una serata all’insegna della musica più giovane. Presentando i loro brani, parole e musiche di vita vissuta.

Per assistere al concerto sarà sufficiente avviare la piattaforma Zoom e cliccare sul link: https://us02web.zoom.us/j/87305897696?pwd=YnpWaDQyRjBubkY0ZVloa3JybHorQT09 .

Attivando la telecamera sarà possibile essere in scena con i protagonisti: i volti di chi si collegherà saranno proiettati in un grande puzzle sullo sfondo per permettere agli spettatori di “essere nuovamente presenti” in Teatro.