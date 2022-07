Primo compleanno per il Museo del Francobollo e della Moneta: oltre 15mila ingressi

Un anno fa il taglio del nastro nei locali completamente rinnovati dopo un intervento prestigioso di riqualificazione dei locali di Piazzetta Garibaldi. Due piani di esposizione, migliaia di pezzi per custodire e in parallelo ricostruire una parte della storia sammarinese, lungo gli ultimi due secoli: “Un bilancio positivo perché sono stati più di 15mila i visitatori in un anno. Un dato importante per la Repubblica – dice il responsabile scientifico del Museo, Roberto Ganganelli - ma anche perché si fa divulgazione culturale nell'ambito della moneta e del francobollo, che sono due segni di identità nazionale e due veicoli di cultura non limitati alla passione dei professionisti ma che appassionano grandi e piccoli, stranieri e sammarinesi”.

Numeri di riguardo, per una realtà che arricchisce la rete museale della Repubblica: “Il circuito dei Musei di San Marino si è arricchito con questo offerta e si arricchirà con i lavori che faremo su altre strutture e altri musei - per il Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj – la cosa importante per noi è che il circuito è estremamente apprezzato dai visitatori”. Guarda in prospettiva il Segretario alla Cultura, Andrea Belluzzi, nel dire che “investire in cultura, paga in termini di presenze, di una immagine nuova di San Marino, di sviluppo culturale. La performance del Museo ci offre la motivazione nell'andare avanti con questa progettualità”.

