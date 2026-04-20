EUROVISION Primo live a Londra per Senhit e Boy George: "Una performance piena di energia, successo tra i fan" I due artisti hanno portato sul palco dell'atteso pre-party di Londra la loro "Superstar", canzone in gara per San Marino allo Eurovision

Primo live a Londra per Senhit e Boy George: "Una performance piena di energia, successo tra i fan".

Prima esibizione live insieme per Senhit e Boy George che, a maggio, porteranno allo Eurovision Song Contest il brano Superstar, in rappresentanza di San Marino. La performance dei due artisti a Londra, all'ultimo pre-party in vista del contest eurovisivo: si tratta di eventi che uniscono i fan e quella britannica era una delle 'tappe' più attese e presitigose.

Feedback positivi per la performance, descritta come piena di energia e personalità. Ad affermarlo è il capo delegazione allo Eurovision per il Titano, Denny Montesi, che parla di una buona risposta dai fan, con "molta curiosità" attorno a questo featuring. È stato anche, prosegue Montesi, un momento di 'rodaggio' per capire cosa funziona dal vivo, testare la resa vocale e l'impatto scenico prima delle prove ufficiali. Molto positivi, dunque, i segnali. Delegazione al lavoro per gli ultimi dettagli legati alla performance e alla resa tv, insieme alla comunicazione. "La voglia di vincere - conclude Montesi - è tanta e ci stiamo mettendo tutto l'impegno".

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