Primo spettacolo per le rassegne teatrali a Serravalle: tanti appuntamenti, fino a marzo.

Si aprono le rassegne teatrali a Serravalle con lo spettacolo per bambini "Il Brutto Anatroccolo". Rappresentazione che rientra nei due filoni di eventi "Piccoli sguardi" che, insieme a "Occhi sul Teatro", va a comporre la proposta culturale con compagnie della Repubblica e del circondario. La prima serie è dedicata a bambini e famiglie, la seconda è invece pensata per i cultori del teatro sperimentale e di improvvisazione. All'Auditorium Little Tony domenica 29 ottobre la celebre storia del goffo pulcino diverso dagli altri e, per questo rifiutato, in una storia ricca di insegnamenti. L'11 novembre invece sarà la volta del teatro per i più grandi con "Umani vs IA", ambientato in futuro distopico dove l'Intelligenza artificiale ha preso possesso del mondo. Tanti gli appuntamenti della rassegna, fino a marzo.

