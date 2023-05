Primo verdetto all'Eurovision: dalla prima semifinale i nomi dei primi 10 finalisti

dall'inviato Luca Salvatori

Dalla prima semifinale i nomi dei primi 10 finalisti. Sono Croazia, Moldova. Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia. Rispettate le attese nella prima semifinale dell'Eurovision di Liverpool. Tra i 10 su 15 che accederanno alla semifinale ci sono gli artisti che finora sono considerati tra i grandi favoriti e cioè i rappresentanti dei Paesi scandinavi, Svezia, Finlandia e Norvegia – quest'ultima con Alessandra Mele, padre italiano e madre norvegese. Molto apprezzati in sala stampa e tra il pubblico anche il rappresentante della svizzera Remo Forrer e i croati ET3, unico gruppo ad aver superato il taglio I Piqued Jacks, portacolori di San Marino, si esibiranno giovedì nella seconda semifinale che decreterà altri 10 finalisti per la gran finale di sabato.

Oggi giornata di interviste per i ragazzi di Pistoia che questa sera suoneranno invece per la prova giuria che come sempre non viene trasmessa in diretta tv.

L'intervista al Capo delegazione per San Marino Marco Vannuzzi

