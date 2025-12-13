Procuratore Gratteri: "Ragazzi cresciuti nell'idea dell'avere e non dell'essere"

Hai paura? Cosa è per te la libertà? Chi sono i tuoi esempi? Sono stati, loro, gli studenti delle classi secondarie di Cattolica, Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano a porre le domande a Nicola Gratteri, Procuratore di Napoli e figura di primo piano nella lotta alla criminalità organizzata ed al saggista Antonio Nicaso, dopo aver letto il romanzo “Senza scorciatoie. Una storia per dire no alle ingiustizie”. Il protagonista del racconto è Luigi, un ragazzo che vive in un quartiere marginale e sogna un futuro diverso. La sua passione è il calcio, ma attorno a lui si muovono dinamiche criminali che coinvolgono anche suo cugino, Antony.

L'incontro questa mattina al Teatro della Regina di Cattolica per la rassegna “Luci della Legalità” organizzata dall’Associazione Rimbalzi Fuori Campo APS.

"Questi ragazzi sono stati cresciuti nell'idea dell'avere e non dell'essere, dove la cultura è sempre meno un valore. Quindi poi hanno difficoltà a questi ragazzi di rapportarsi con quella che poi è la realtà - ha sottolineato Nicola Gratteri, Procuratore di Napoli -. Allora io dico sempre ragazzi, senza scorciatoie: l'unica possibilità che voi avete è quella di studiare per capire il mondo degli adulti, per non essere fregati dagli adulti".

L'importanza della scelta che si fa ogni giorno al centro del racconto, con due esempi, due vite che sono testimonianze reali di legalità e responsabilità. Tanti i passaggi personali. "Non sono un buon esempio di padre - ha detto Gratteri ai ragazzi ricordando le difficoltà dovute al lavoro ed alla sue assenze e la conquista quando i suoi figli sono diventati grandi - Oggi abbiamo un rapporto bellissimo perchè hanno capito quello che ho fatto nella vita. E ancora: "Le mafie sono sempre più in bilico tra realtà analogica e virtualità digitale e l'azione di contrasto deve adeguarsi - ha spiegato Antonio Nicaso, saggista ed esperto di criminalità organizzata -. Il dato che inquieta e preoccupa è quello della confisca che ammonta a meno dell'1%. Mentre si riesce a sequestrare cocaina e altre droghe nella misura del 10-15%, si riesce soltanto a confiscare meno dell'1% della ricchezza. Significa che il narcotraffico e il riciclaggio sono strettamente intrecciati e godono di collusioni".

"Riuscire a portare una figura come Gratteri davanti a centinaia di giovani è motivo di grande soddisfazione e dimostra la credibilità e la forza educativa della nostra associazione" ha sottolineato l'associazione Rimbalzi Fuori Campo APS.