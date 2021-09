RAI VENEZIA CINEMA Produzioni d'autore presto in sala Le coproduzioni Rai a Venezia 2021 presto nelle sale cinematografiche dopo il successo della critica al Lido premiati FREAKS OUT di Mainetti e IL BUCO di Michelangelo Frammartino

Un'accoglienza inaspettata per l'intera produzione cinematografica e documentaristica della Tv pubblica, in tutto 26 opere (5 in concorso con MONDOCANE in anteprima e la distribuzione di SPENCER), contando anche i cortometraggi d'autore. MONDOCANE già visto in sala dal 3 settembre in apertura 78^ Mostra parla di una baby gang in una Taranto distrutta e distopica divisa in 2 distretti, tra Oliver Twist e Blade Runner, il film di Alessandro Celli in cui le “formiche” razziano, stuprano, uccidono: comandano sugli apolidi.

FREAKS OUT arriverà il 28 ottobre dopo le menzioni e i premi su più fronti (Leoncino d'Oro compreso). Uno spettacolo scenografico mozzafiato sul circo da fuochi d'artificio nella Roma del 1943 invasa dai nazisti. Il direttore della compagnia circense si chiama ISRAEL (Giorgio Tirabassi). Tutti pazzi fuori in giro per la Capitale con le loro follie da saltimbanchi fronteggiano la barbarie cercando un abbraccio.

Premio Speciale della Giuria a IL BUCO “un film carsico” sulla storia speleologica italiana (lo vedremo nel 2022). Il regista calabrese Michelangelo Frammartino racconta l'esplorazione dell'Abisso della Bifurto sul Pollino nel 1961 ad opera degli speleologi piemontesi. Una pellicola realizzata con l'aiuto degli appassionati del mondo in grotta e dei pastori calabresi.

