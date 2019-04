Professor (Gibson)&(Penn) Madman: 2 giganti recitano in lingua

L'opzione sui diritti del libro di Simon Winchester edito a fine anni Novanta dal titolo “L'assassino più colto del mondo” fu da subito di Mel Gibson che aspettò di invecchiare ed essere più corpulento (iniziano a girare dal 2016) per interpretarne il protagonista, lo scozzese linguista autodidatta, studioso di fine Ottocento, JAMES MURRAY. Scelse SEAN PENN il più pazzo degli attori americani per la parte dell'ex medico nordista mr. Minor. Il chirurgo yankee finì in un manicomio inglese dopo l'assassinio di un innocente in piena crisi schizofrenica persecutoria da trauma bellico. IL PROFESSORE e il PAZZO sono loro due. Il film racconta la storia vera di un'amicizia nata sull'impresa epocale di censire tutte le parole inglesi usate nell'impero britannico, redatte per l'OXFORD ENGLISH DICTIONARY, con un'escamotage: coinvolgere tutti i lettori del mondo nel segnalare e recensire le parole. Il vocabolario alla fine verrà completato e aggiornato con la complicità del giovane ministro dell'interno, già coinvolto nel primo conflitto mondiale, sir CHURCHILL.

