Profughi e sfollati congolesi ai Grandi Laghi: Bambini in guerra senza amore

Bambini soldato in Congo

I bambini nella regione dei Grandi Laghi “sfidano il mondo” (in particolare in Congo) ma come tutti i giovani e giovanissimi "hanno bisogno di noi". Angela Venturini ha introdotto la serata in Villa presentando SILVANA ARBIA (già socia onoraria del Soroptimist San Marino e presidente della fondazione omonima nata in Repubblica nel 2014) e il missionario congolese DON FELICIANO, da anni nella zone dei laghi africani tra guerriglia, dissoluzione sociale e famigliare. “Guai agli stati il cui governo è nelle mani dei soldati” - scriveva Platone - perché dove i saggi non hanno voce muoiono i bambini... 10 anni di teatro di guerra ai confini degli stati dei GRANDI LAGHI con milioni di sfollati e profughi. Dove la povertà aumenta e la capacità delle madri diminuisce i minori vengono rapiti e usati come merce con tanto dolore per l'infanzia rubata da altri ex bambini divenuti mostri a causa degli adulti: la FONDAZIONE ARBIA dall'inferno del Rwanda in poi, lavora proprio lì.

