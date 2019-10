Questo venerdì alle ore 15, nella sede del Golf Cassa di Risparmio San Marino, ci sarà la piantumazione degli alberi del “Progetto Flora-Adotta Un Albero & Metti Una Pianta In Buca”. Lo comunica l'Associazione San Marino-Italia, spiegando che l’iniziativa è frutto della sinergia tra la stessa Associazione, San Marino Green Festival e Golf Cassa Di Risparmio San Marino, che ha “consentito di donare oltre 100 piante autoctone individuate in quattro tipologie: Fraxinus, Carpinus Betulus, Spartium Junceum e Acer Campestre”. I cittadini, acquistando le piante, “hanno così contribuito a incrementare il patrimonio arboreo della Repubblica di San Marino; nell'occasione, sarà messa a disposizione degli intervenuti, una prova gratuita al campo pratica Golf con un maestro federale”. "L’apprezzamento collettivo per l’iniziativa, spiega l'Associazione- “è stato dato anche dalla possibilità di associare alla donazione il proprio nome accanto alla pianta adottata che figurerà su apposita targa nella sede del Golf”. “Questa opportunità rende gli alberi un simbolo, per ricordare qualcuno che non c’è più o per festeggiare un matrimonio, la nascita di un bambino, un altro avvenimento importante o semplicemente per il gusto di farlo, conclude il Segretario Generale Elisabetta Righi Iwanejko.