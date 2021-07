EMILIA E UNA NOTTE Progetto teatrale di 'carnevale' Prima nazionale dello spettacolo FAKE FOLK, il format artistico su design in realtà aumentata di Andrea Cosentino, installazione e performance tra cabaret e musica alla Corte Ospitale di Rubiera

Riconquistare la piazza con una azione carnevalesca basata sul folklore e le nuove tecnologia per una finta festa popolare guardando alla tradizione del teatro itinerante di strada. Cabaret, danza e video in un gioco di ruolo con il pubblico direttamente nel posto dove vive (Rubiera nel reggiano stasera e altre piccole cittadine anche romagnole durante l'estate). Il progetto realizzato in residenza artistica con la collaborazione del Teatro Biblioteca di Quarticciolo tra convivenza locale e globalizzazione. FAKE FOLK in un chiostro della Corte Ospitale è una sfida che trasforma lo spettacolo in una festa. Dopo il grande distanziamento dei mesi invernali in due stagione avverse cosa può fare una comunità? Persone assopite e gente chiusa dalle community dei social che da anni riempiono un vuoto con un ulteriore vuoto. Uccidi il vecchio per far emergere il nuovo è il dic(k)tat del Carnevale ma è lo stesso metodo della innovazione tecnologica spinta... la soluzione è nel decentramento artistico che ricomincia dal territorio (modulare: con un modulo adattabile ai luoghi) in multidisciplinarietà non senza creatività.

Intervento critico di ANDREA COSENTINO Ideatore progetto artistico

