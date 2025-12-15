PromOssi i PromEssi: sposi...

La commedia ironica legnanese PROMOSSI è un omaggio al genio del Manzoni dei PROMESSI nell'indagare l'animo umano in prosa poetica. Due atti ambientati in cortile e casa di ringhiera oltre al Teatro Manzoni davvero. 3 personaggi per 3 travestimenti buffi di 3 attori comici nei panni di TERESA (moglie), GIUAN (marito), e MABILIA (la figlia): la famiglia COLOMBO. Si scopre che il certificato di matrimonio dei due (dopo una vita...) per vizio di forma non è valido. Da lì, come dice “Lisander” il Manzoni quello vero: “Il cuore è (diventa) un guazzabuglio!”.







