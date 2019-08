Pronti al via: saranno 3000 alla fine i volontari dei 7 giorni in fiera

L'intervista a Emmanuele Forlani, Direttore Meeting

È la carica degli oltre 2500 ( in fine 3000), di ogni età e professione con gli studenti provenienti da ogni parte del mondo e anche da San Marino, a turno rimangono ancora in fiera nelle aree e spazi dedicati. Approfondimenti e articolazioni per facilitare incontri e relatori ospitando in una settimana un milione di presenze previste. 15 dipartimenti, dai servizi generali con 500 persone alla ristorazione, in cui gravitano altrettanti volontari dopo i 350 universitari che hanno fatto le ferie, dal 10 al 17 agosto, allestendo materialmente lo storico 40° incontro d'amicizia tra le persone sempre coadiuvati da 160 addetti ai media per garantire voce e dialogo aperto a tutti.

fz

Intervista con EMMANULE FORLANI Direttore Meeting