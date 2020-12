Prosegue la collaborazione e continua la tradizione: firmata la convenzione con il “Piccolo Teatro”

È stata firmata oggi la Convenzione tra Segreteria di Stato per la Cultura, Istituti Culturali e la compagnia Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Un sodalizio già saldo negli anni che oggi si consolida. La convenzione nasce dalla volontà di mantenere salda la collaborazione tra le istituzioni e la compagnia teatrale, che ricopre ormai un ruolo di rilievo sociale e culturale nella Repubblica. “Per San Marino è importante preservare la tradizione”, ha sottolineato il Segretario Belluzzi, motivando la volontà di valorizzare ciò che caratterizza lo Stato. Lo scopo è, infatti, quello di ufficializzare un legame volto a rendere sempre più forte l'identità della Comunità. Il Direttore Testaj esplicita l'importanza di questo atto per gli Istituti Culturali: “Con questa convenzione si potrà sottolineare l'unicità e le caratteristiche peculiari di San Marino, in veste di Stato quale è”.

Tra le diverse occasioni di spettacolo, la Compagnia teatrale si impegna e si occupa, da tanti anni, della messa in atto della commedia dialettale in occasione della festa della compatrona Sant'Agata, del 5 febbraio. Il Presidente Augusto Casali, ha ricordato che inizialmente gli spettacoli erano messi in scena in lingua italiana, per tentare di acculturare un popolo che parlava principalmente dialetto. Quando poi la situazione si è ribaltata, e l'Italia si è riunificata in una sola lingua, la commedia si è incaricata di mantenere il ricordo del dialetto. Anche in un anno come questo il Piccolo Teatro non si è perso d'animo: la compagnia è già all'opera per la prossima commedia, per garantire ancora una volta questo imperdibile appuntamento con la tradizione.



