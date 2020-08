EVENTI Proseguono con successo le iniziative dell'estate sammarinese: gli appuntamenti di oggi e di ieri

Atmosfera più che mai suggestiva, ieri sera, in Campo Bruno Reffi. Per Copertina, l'attore Antonio Fazzini e il pianista argentino di fama mondiale Hector Moreno hanno portato in scena Enoch Arden, melologo tratto dal poema del 1864 di Alfred Tennyson per cui Richard Strauss compose, in seguito, l'accompagnamento musicale. Ventennale dello spettacolo celebrato proprio sul Titano.

Notte di cultura al femminile in Galleria Nazionale con la lecture di Chiara Giardi, Elena Rossi e Giulia Zafferani. Immagini a più voci, a cura di Rita Canarezza, Coordinatore della Galleria, relative ad interventi d'arte, libri d'arte e parti di catalogo e archivio della Collezione d'Arte Moderna e Contemporanea dello Stato.

Al Castello del circo di Borgo Maggiore la presentazione del libro di Eric Minetto “Ogni passo fa nascere una brezza”, dedicato all'esperienza del Cammino di San Francesco che si snoda tra Toscana ed Umbria. “Un libro per tutti quelli che, camminando, lasciano sul pianeta impronte di luce”. Accanto all'autore Anna Chiara Macina e Carlo Biagioli per Zoomma. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

E sarà una serata di cultura e spettacolo anche quella di oggi per la rassegna Copertina e non solo. Dalle 21 alla mezzanotte ancora in Campo Bruno Reffi, “United Artists for San Marino”. Si alterneranno sul palco nomi noti del panorama musicale sammarinese: Piermatteo Carattoni, Turbetto, Drumness, IROL, Alibi. La miglior dimostrazione della volontà di rinascita post-Covid del settore musicale locale.

Nella Cava dei Balestrieri alle 20.45 sarà invece una “Serata con Fellini”, evento organizzato dalla SUMS in occasione dei 100 anni del regista. Alla serata coordinata da Antonio Morri e introdotta dal Presidente SUMS Marino Albani, interverranno Davide Bagnaresi e Gianfranco Angelucci accompagnati dalle musiche del Trio Eccentrico. Focus su Federico Fellini visto da vicino, un ritratto a 360 gradi del cineasta, artefice del cinema moderno e postmoderno, dando una impronta di sé nell'arte e nel linguaggio dello schermo.



