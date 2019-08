Prossimi appuntamenti musicali targati Camerata del Titano

Due appuntamenti musicali ci aspettano.



Domenica 4 agosto, ore 6, presso gli Orti Arciprete (Città), l'oro dei tromboni e la luce smagliante del sole che nasce sarà la bellezza del secondo appuntamento dell'Alba sul Monte in concerto (evento organizzato dalla Camerata del Titano, con il patrocinio della Segreteria di Stato alla Cultura e la collaborazione della Giunta di Castello di Città). Si esibiranno gli "Astrobones": quartetto di tromboni proveniente dall' Astana Opera Symphony Orchestra, una delle più prestigiose istituzioni culturali di tutto il mondo. Ci lieteranno con brani di musica classica, moderna e improvvisazione. Il titolo scelto per questo concerto mattutino è: "Through the ages", non a caso un titolo che suggerisce l'idea del viaggio, dell'esplorazione e del sentimento. Come sempre l'ingresso costerà 5 euro.

Altro appuntamento lunedì 5 agosto, ore 21, in apertura della Sagra Musicale Malatestiana, verrà rappresentata in prima assoluta italiana l'opera da camera di Lucia Ronchetti: "RIvale". Un' opera dove si uniscono antico e moderno e che ripropone la rilettura del duello tra Trancredi e Clorinda, i due eroi resi celebri dal poema di Torquato Tasso. Nel dettaglio è un'opera per voce femminile, viola, ensemble di ottoni ed ensemble di percussioni metalliche. I solisti e il New Music Theatre Ensemble saranno diretti da Augusto Ciavatta, direttore del New Music Project di San Marino. La particolarità della produzione di Augusto Ciavatta è quella di realizzare una partitura operistica che renda possibile l'incontro e lo scambio tra solisti e studenti provenienti da paesi diversi.