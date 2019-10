Protocollo per la cura della gente

Sentiamo i protagonisti

Firmato il Protocollo d'Intesa tra Sanità pubblica, ISS e Polo delle Associazioni socio-sanitarie. Un accordo allargato ai cittadini a tutela della persona. Una sinergia pubblico-privato per le esigenze speciali in materia di salvaguardia e cura della salute. Coordinatrice e presidenti delle associazioni hanno aderito unanimemente alle linee guida proposte e controfirmate ufficialmente. Più collaborazione e sostegno reciproci per la crescita sociale in ambito sanitario. La salute del cittadino accomuna tutti per sviluppare progetti futuri di politica socio-sanitaria aperti alla società civile. Buone pratiche ospedaliere, solidarietà e pluralismo, i punti fermi dei firmatari in rappresentanza della gente.

Interviste con:

FRANCO SANTI Segretario alla Sanità, MARIA KATIA SAVORETTI Coordinatrice Polo Associazioni socio-sanitarie, ANDREA GUALTIERI Direttore Genenrale ISS