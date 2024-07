VERSO IL MEETING Prove al Galli, per lo spettacolo “Chi sei tu? La sfida di Gerusalemme” Dal diario di viaggio di Eric-Emmanuel Schmitt, il 20 e 21 agosto al Teatro Galli di Rimini. Cast al lavoro

Dal viaggio in Terra Santa di Eric-Emmanuel Schmitt, dal libro che da quell'esperienza il drammaturgo ha tratto, diviene narrazione sul palcoscenico in un viaggio fisico che si rivela presto un percorso interiore. Incontri e luoghi evocati dalle scene, dalle immagini in proiezione, dagli interventi musicali elemento essenziale della narrazione Betlemme, Nazareth e, soprattutto, Gerusalemme: luogo della coesistenza e delle tensioni mai sopite, nell’urgenza della provocazione che viene oggi dalle terre di Israele e Palestina.

Nel video le interviste a Ettore Bassi, interprete; Mirna Kassis, cantante; Otello Cenci, regista

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: