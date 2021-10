TEATRO REGIONE 'PsicoTest' teatrale a Modena IL TEST stasera in cartello teatrale regionale a Modena al Michelangelo alle 21 dal testo di Jordi Vallejo con Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli

Una commedia esistenziale ironica e psicologica. IL TEST parla di una coppia (Hèctor e Paula) a cena con l'amico comune Toni e la fidanzata Berta giovane psicologa eccentrica di grido. Una cena intera alla fine, galeotta... per decidere cosa fare di un ipotetico regalo in denaro con il rischio di incrinare i rapporti (non solo coniugali) di una vita. TESTARE un rapporto a 2 in 4... “100 mila subito o 1 mln tra 10 anni?” ( propone l'intraprendente vecchio Toni pronto a pagare). La domanda esistenziale è sulle occasioni della vita e le scelte che lavoro e amore ci obbligano a fare. L'occasione o la svolta? La dinamica di coppia in relazione all'amicizia prevede un'opzione in denaro... la psiche e il cuore ruotano intorno a un'anima o no? Spesso non basta incassare bisogna investire sul proprio io e sugli altri per sopravvivere... o per vivere di più. Un atto unico di un'ora e mezza che permette allo spettatore seduto in platea di farsi un test in diretta.

fz

