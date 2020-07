Pupazzi, marionette e burattini, per il poeta

Giardino di Casa Pascoli davanti ai luoghi di Giovanni la poetica del “fanciullino” continua (per chi vuole) in una visita gratuita a Villa Torlonia per famiglie e bambini. Lo spettacolo PU-PAZZI in storie e filastrocche figurate d'amore è per giovanissimi dai 4 anni in su e in giù se accompagnati anche dagli anziani pure centenari... per via dell'amore grande che c'è! Tra nonnini e nipotini. Teatro d'attore e marionette a filo, burattini, pupi e pupazzi d'autore [realizzati ad arte con materiale riciclato e di recupero: assemblati e animati per diventare personaggi da fiaba, robot e animali] in arti diverse anche senza scenografie: a volte basta un fondale nero e tanta fantasia ( cosa che a vecchi e bambini non manca) e un po' di stupore. Musiche d'epoca e melodie romantiche per coinvolgere più gente possibile secondo le regole del teatro di strada e di fiaba.

fz