EVENTO STORICO VIRALE Qualcuno che conoscevo in passato, un tempo, sì, la conobbi L'olandese CDK Company ha rilanciato una hit del brano “Somebody” dell'australiano Gotye in un nuovo successo virale sui social per milioni di contatti YouTube e TikTok

Correva l'anno 2011 quando il singolo “SOMEBODY That I Used to Know” divenne un videoclip dell'autore GOTYE con Kimba. Una autobiografica storia d'amore perduta trasformata in un tormentone tra i maggiori successi discografici di sempre. Gli olandesi della CDK Company ne hanno rinnovato il miracolo mediatico. Un mix tra bossa nova di Luiz Bonfà e i campionamenti pop/disco del tempo adattati alla coreografia creativa sono risultati misteriosamente esplosivi anche oggi (8mln di visualizzazioni su YouTube e 14mln su TikTok). 30 ballerini perfettamente coordinati per scatti e movenze hanno riagganciato la magia ritmica di Gotye (20mln di copie digitali del singolo vendute). In origine i corpi dipinti dei cantanti disegnati in stop motion nei primi 2000.

