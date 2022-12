Quando Čechov incontra Lennon e Jannacci

Il regista Leonardo Lidi parte da John Lennon che in “Beautiful Boy” canta: “la vita è ciò che ti accade mentre fai altro...”. Lì sta la differenza (che integra) il Simbolismo e il Realismo di Čechov: a un certo punto anche in teatro arriva la vita. L'amore non corrisposto è il vero motore dell'opera IL GABBIANO. 3 parti femminili e 6 maschi sullo sfondo di una cartolina veduta lago. Letteratura, poca azione e tonnellate di discorsi amorosi... Questa l'asciutta sintesi epistolare dell'autore nel 1895. In fondo “chi ama è sconfitto dall'amore” - canta Jannacci. Nello spettacolo di Lidi, riscritto da studioso del drammaturgo russo, gli attori non prevalgono mai sul personaggio nel rispetto vero dell'arte teatrale senza tempo di Anton Čechov non a caso giunto fino a noi.