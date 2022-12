EMILIA ROMAGNA TEATRO Quando Čechov incontra Lennon e Jannacci IL GABBIANO dal progetto triennale su Anton Čechov del Teatro Stabile dell'Umbria per la regia di Leonardo Lidi alla stagione di prosa dello Storchi di Modena

Il regista Leonardo Lidi parte da John Lennon che in “Beautiful Boy” canta: “la vita è ciò che ti accade mentre fai altro...”. Lì sta la differenza (che integra) il Simbolismo e il Realismo di Čechov: a un certo punto anche in teatro arriva la vita. L'amore non corrisposto è il vero motore dell'opera IL GABBIANO. 3 parti femminili e 6 maschi sullo sfondo di una cartolina veduta lago. Letteratura, poca azione e tonnellate di discorsi amorosi... Questa l'asciutta sintesi epistolare dell'autore nel 1895. In fondo “chi ama è sconfitto dall'amore” - canta Jannacci. Nello spettacolo di Lidi, riscritto da studioso del drammaturgo russo, gli attori non prevalgono mai sul personaggio nel rispetto vero dell'arte teatrale senza tempo di Anton Čechov non a caso giunto fino a noi.

