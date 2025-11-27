TV LIVE ·
Quando l'Alzheimer si chiama Amore

San Marino Cinema porta al Concordia PER TE la pellicola sull'Alzheimer di Alessandro Aronadio in collaborazione con la Federazione Pensionati CDLS. Prima serata introdotta da Susanna Guttmann Direttrice U.O. Neurologia

di Francesco Zingrillo
27 nov 2025
"Per te"
"Per te"

EDOARDO LEO interpreta e coproduce la storia vera lasciando spazio a Teresa Saponangelo che recita la moglie Michela. Sarà lei, in fine, a sopportare il peso della malattia e del figlio in futuro. Mattia Piccoli (il giovane attore Javier Francesco Leoni nel film) è stato nominato Alfiere della Repubblica per meriti dal presidente Mattarella. Paolo Piccoli definitivamente colpito dall'Alzheimer, oggi, è in RSA a Venezia attorniato dai famigliari anche col sorriso... La forza della cura raccontata si chiama Amore.




