Quando l'Alzheimer si chiama Amore

"Per te"

EDOARDO LEO interpreta e coproduce la storia vera lasciando spazio a Teresa Saponangelo che recita la moglie Michela. Sarà lei, in fine, a sopportare il peso della malattia e del figlio in futuro. Mattia Piccoli (il giovane attore Javier Francesco Leoni nel film) è stato nominato Alfiere della Repubblica per meriti dal presidente Mattarella. Paolo Piccoli definitivamente colpito dall'Alzheimer, oggi, è in RSA a Venezia attorniato dai famigliari anche col sorriso... La forza della cura raccontata si chiama Amore.







