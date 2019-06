Quando la passione per il biliardo si trasforma in arte: a Rimini la mostra "Geometrie" del sammarinese Walter Gasperoni

Walter Gasperoni

La mostra “Geometrie – Il biliardo nella fiaba”, inaugurata a Rimini al Museo della città, è un viaggio: un viaggio che parte dall'intensità vissuta dai protagonisti di una partita di biliardo e diventa arte, tra figure umane, esseri dalla forma animale e entità indefinite, all'apparenza. Segni della creatività riportati in una ventina di dipinti, olio e stampa su carta: opere dell'artista sammarinese Walter Gasperoni.

In ogni dipinto il tavolo verde è sempre presente. Ma sopra ad ognuno fluttuano “figure invisibili" che aleggiano sul piano da gioco come "fantasmi”. In questo caso, l'arte si unisce alla passione. Gasperoni, infatti, gioca a biliardo. L'esposizione ha, in qualche modo, un 'retroscena': oltre ai dipinti è possibile ammirare una serie di disegni dell'artista. La mostra sarà aperta fino al 30 giugno nel museo riminese di via Tonini.

Nel servizio, l'intervista all'artista Walter Gasperoni