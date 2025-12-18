LIBRI Quando un libro diventa ponte tra città, memoria e amicizia Sabato pomeriggio alla Sala Montelupo di Domagnano la presentazione di “The Dorian – In viaggio tra Urbino e San Marino”, libro di Luca Giacobbi scritto con Lorenzo Tempesta dedicato a Doriano Matteucci

C’è un brivido che percorre le strade della memoria: è quello che si prova sfogliando le pagine di "The Dorian – In viaggio tra Urbino e San Marino", il nuovo volume di Luca Giacobbi scritto con Lorenzo Tempesta, un’opera che racconta più di un semplice racconto personale, ma un vero e proprio viaggio tra luoghi, legami e vite. Il libro, che unisce la Urbino rinascimentale alla Repubblica di San Marino, nasce come tributo a Doriano Matteucci, amico fraterno degli autori e figura amatissima durante gli anni universitari negli anni ’90. Tra aneddoti, fotografie e dettagli di una stagione irripetibile, Doriano — deejay, musicista, studente, padre e ragazzo pieno di energia — emerge con sincerità e affetto, lontano da ogni retorica, come simbolo di un tempo condiviso e di amicizie che segnano il corso della vita. Particolarmente significativa è la prefazione di Osvaldo Bevilacqua, che definisce l’opera non solo un “atto di memoria”, ma un vero “dono collettivo”, capace di trasformare la nostalgia in bellezza e di tracciare un percorso che va oltre le pagine di un libro per abbracciare progetti formativi, ricordi e comunità unite dalla conoscenza”. La presentazione ufficiale si terrà sabato 20 dicembre alle ore 16:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano, in un appuntamento aperto al pubblico che offrirà l’occasione di ascoltare gli autori raccontare le origini del progetto e i motivi che hanno ispirato questo ponte culturale tra due città patrimonio UNESCO. Un ultimo dettaglio non da poco: l'incasso dalla vendita dei libri finanzierà l'associazione Attiva-Mente.

