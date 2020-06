Quarantina 4: nuovo brano inedito dalla "premiata ditta" Losito - Sutera, c'è anche Roberto 'Moghe' Moretti ai cori

Quando la creatività supera tutte le barriere anche quelle imposte dalle restrizioni e dal distanziamento sociale causa Covid. Il progetto “Quarantina” prosegue e aggiunge il quarto tassello con il brano inedito “All fall down”, scritto da Danny Losito & Kareem Shabazz, con l'arrangiamento di Marcello Sutera, bassista che non ha di certo bisogno di presentazioni. Tra i partecipanti, anche Roberto 'Moghe' Moretti ai cori.

'Moghe' che è davvero in buona compagnia con nomi del calibro di Alfredo Golino, uno dei migliori batteristi italiani, e Andrea Braido, al top tra i chitarristi. E poi Paola Iezzi (che tutti ricorderanno in duo con la sorella Chiara) e tanti altri per un totale di 19 artisti portatori di stile e personali sfumature di gusto.

Una dedica speciale a Marco Tamburini: prematuramente scomparso 5 anni fa: “musicista immenso”, così lo ricordano gli amici nei giorni del suo compleanno.