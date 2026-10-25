JESC2026 Quarto posto Violamarie, il Segretario Pedini Amati: "Un'occasione importante per raccontare la nostra identità" La giovane cantante ha ottenuto il miglior piazzamento di sempre per San Marino nella competizione

Quarto posto Violamarie, il Segretario Pedini Amati: "Un'occasione importante per raccontare la nostra identità".

La Segreteria di Stato per il Turismo plaude al quarto posto ottenuto da Violamarie allo Junior Eurovision Song Contest 2026, che si è svolto a Malta. Con il brano Ruota Panoramica, la giovane cantante ha raggiunto il miglior risultato mai raggiunto da San Marino nella competizione, classificandosi anche seconda nel voto online.

"Un piazzamento che - secondo la Segreteria al Turismo - assume un significato particolarmente rilevante non solo sul piano artistico e competitivo, ma anche sotto il profilo della promozione internazionale della Repubblica", data la visibilità mediatica dell'evento, rivolto al giovane pubblico europeo. Uno "spazio privilegiato di incontro tra culture, lingue e sensibilità diverse" in cui San Marino e il risultato conseguito da Violamarie "hanno contribuito a rafforzare l'immagine di una Repubblica giovane, dinamica e aperta al dialogo internazionale", si legge nel comunicato.



«La partecipazione al Junior Eurovision va ben oltre il lusinghiero risultato artistico della serata. Ogni volta che la bandiera di San Marino sale su un palco internazionale di questa portata, il nostro Paese entra nelle case di milioni di persone», ha dichiarato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati. A Malta era presente anche il Segretario Particolare Alan Gasperoni, che ha sottolineato il valore promozionale della partecipazione: "Il risultato ottenuto da Violamarie va letto come un successo che appartiene all'intero Paese".

Nel comunicato, la Segreteria al Turismo rivolge infine un ringraziamento alla delegazione sammarinese, a San Marino RTV e a Media Evolution, guidata da Denny Montesi, capo delegazione allo Junior Eurovision 2026.

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