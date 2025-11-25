"Quasi invisibile": una luce nel buio della violenza. Il brano San Marino UNITED Artists Women

San Marino UNITED Artists lascia ancora una volta il segno. Sotto la direzione artistica e la produzione dei MIODIO, è stato scritto e composto appositamente per questo 25 novembre, il brano “Quasi invisibile”. Ad interpretarlo le voci femminili sammarinesi che negli anni hanno calcato palcoscenici nazionali e internazionali - Elisenda Giovannini, Gynevra, Monica Sarti, Elisa "Mafi" Toccaceli, Sara Jane Ghiotti, Kida, Barbara Andreini, Monica Gattei, Sara Forcellini, Alessandra Busignani, Valentina Monetta, Monica Hill, Zoe Koiè - tutte unite da un impegno comune: quello di dare una luce, un sostegno, un moto di coraggio a quante si trovano nella morsa della violenza. Ospiti a Radio San Marino, le Citrosodine - parte del progetto – ne hanno parlato con Irol. "Prima di tutto l'unione fa la forza - osserva Barbara Andreini - e noi siamo una forza, vogliamo dire che lo siamo e siamo qui per questo e noi ci abbiamo messo la faccia, la voce, la passione e la musica".

"Senza naturalmente queste voci - commenta Nicola Della Valle - non avrebbe avuto senso. La cosa che mi preme sempre dire è che a San Marino ci sono delle realtà straordinarie, delle voci incredibili, delle donne incredibili. Certamente loro hanno dato quel qualcosa in più, hanno dato quel cuore in più che serviva per quest'occasione ed il brano, io sono veramente molto emozionato, perché è veramente bellissimo, stupendo".

Musica e parole di grande intensità per puntare dritti al cuore del problema e guardare al futuro. "La parte forte di questa musica - spiega Paolo Macina - è quanto hanno messo le ragazze che hanno cantato e suonato anche perché ci sono violiniste, violoncelliste, quanto hanno messo loro come interpretazione, diciamo ecco". Potente, il finale in poesia.

Nel video le interviste a Barbara Andreini, Citrosodine; Nicola Della Valle e Paolo Macina, MIODIO.