POESIA “Quasi un paradiso”, Davide Rondoni presenta il suo nuovo libro a Close Up

Davide Rondoni protagonista del nuovo appuntamento con Close Up, questa sera alle 20.50. In studio con Annamaria Sirotti, lancia la nuova serie di “In Che Verso va il Mondo”, la poesia su RTV, in onda da mercoledì 8 luglio alle 20.50, ma parla anche del suo nuovo libro in uscita in questi giorni: “Quasi un Paradiso. Viaggio in Romagna, la terra del pensiero simpatico”, edito da SEM.



