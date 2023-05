PRIMA FILM Quattro americane in Italia BOOK CLUB 2, è un viaggio nel Belpaese di donne mature statunitensi in amore, al Fulgor di Rimini per il weekend

“Il capitolo successivo” è ancora un po' SEX&THE CITY per donne mature in “Sfumature di grigio” che ha come riferimento “L'Alchimista” di Coelho promosso nel film dal BOOK CLUB nel viaggio in Italia delle amiche americane. Jane Fonda (oggi ultraottantenne splendida che ha dichiarato una malattia seria) dà l'addio al nubilato in un Belpaese da cartolina tra Roma, Venezia e Tuscany. In piena terza età si può vivere la propria esistenza alla grande basta un briciolo di sana ironia 'piccante'... Tanta bravura e disinvoltura insieme a comprimari come Giancarlo Giannini e Andy Garcia: tanto gli uomini muoiono in media almeno 5 anni prima...

