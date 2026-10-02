OTTOCENTENARIO Quattro francobolli per San Francesco: emissione congiunta tra San Marino, Italia, Vaticano e Ordine di Malta Presentati ad Assisi, i foglietti filatelici saranno disponibili a partire dal 4 ottobre. Raffigurano una celebre opera di Giotto che ritrae il santo dei poveri

Piccoli testimoni di carta per un messaggio universale di fraternità, pace e rispetto per il creato che dopo aver attraversato otto secoli oggi è più attuale che mai. In occasione dell’ottocentenario della scomparsa di San Francesco, un’emissione filatelica congiunta tra San Marino, Italia, Città del Vaticano e Ordine di Malta rende omaggio al santo dei poveri. Quattro francobolli che raffigurano un particolare del ‘Commiato di Santa Chiara dalle spoglie di San Francesco’, celebre opera di Giotto conservata all’interno del Sacro Convento di Assisi. “Abbiamo deciso con altri quattro operatori postali di mettere insieme un francobollo e di scrivere su ciascun francobollo di ciascuno Stato un verso del Cantico delle Creature, in modo che con tutti e quattro si avesse il verso completo", spiega Giovanni Machetti, responsabile filatelia di Poste Italiane.

L’emissione postale sarà disponibile a partire dal 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa celebra la memoria di San Francesco d’Assisi. Accanto a essa, Poste San Marino ha dedicato all’anniversario anche la seconda emissione numismatica dell’anno: i due euro commemorativi disegnati da Fani Ivanka Taurino. Ma sono tante le iniziative di San Marino per ricordare il Santo, che lungo il suo viatico attraversò anche il Monte Titano portando valori di libertà, sobrietà e pace ancora radicati nell’identità della Repubblica: ricco il corollario delle attività celebrative, sostenute anche dalla segreteria Turismo, volte anche a valorizzare il patrimonio religioso sammarinese. “I valori comuni che ci uniscono a San Francesco hanno portato queste quattro realtà a lavorare insieme per mandare un messaggio di unione, di condivisione, soprattutto in questi momenti difficili. Credo che il richiamo ai valori di San Francesco sia importantissimo. Abbiamo fatto questo lavoro d'insieme, è un lavoro che trasferiamo e che crediamo possa rappresentare un messaggio forte anche un po' per tutto il mondo", dichiara il segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti, presente ad Assisi alla cerimonia di svelamento dei francobolli.

Nel servizio le interviste a Giovanni Machetti (Poste Italiane) e al segretario di Stato alle Finanze, Marco Gatti

Leggi il comunicato congiunto delle Segreterie Turismo e Finanze

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