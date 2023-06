RAVENNA FESTIVAL Quattro sax polifonici SIGNUM SAXOPHONE QUARTET al Chiostro del Museo nazionale per il Ravenna Festival estate

SIGNUM è fatto di 4 sassofoni con altrettante personalità e vocalità differenti: soprano, contralto, tenore e baritono. Quartetto nato a Colonia 18 anni fa così 'affiatato' da essere ribattezzato dalla stampa specializzata tedesca “la reincarnazione (per fiati) dei Beatles”. Un ensemble d'impatto sonoro con un repertorio che va dal barocco al contemporaneo. A Ravenna portano il Concerto Italiano di Bach, le danze del West Side Story di Bernstein e il folk albanese di Paolo Marzocchi. Sassofoni concepiti in movimenti d'orchestra per esecuzioni teatrali adattate a luoghi come il chiostro antico ravennate. Come si può trascrivere per sassofono una sinfonia di Bach morto un secolo prima dell'invenzione di uno strumento moderno come il sax? Dinamica e coesione d'insieme hanno concepito un unicum, “segno” di bellezza.

