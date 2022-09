Quattrocentesca: a Dogana viaggio nel tempo nel medioevo con soldati, guardie e figuranti

A Dogana il viaggio nel tempo nelle atmosfere del 15mo secolo. Al Parco Ausa è andata in scena una la rievocazione storica per ripercorrere usi e costumi del tardo '400. L'evento, organizzato da Giunta di Castello di Serravalle e associazione La Corte di Olnano e la Compagnia dell'Istrice, ha portato sul campo armigeri, soldati e guardie in esercitazioni militari rappresentante davanti al pubblico, insieme a scene di vita quotidiana, con le vivandiere e la cucina da campo, gli artigiani e momenti per assaporare cibi e ricette da un lontano passato. Quindi un vero e proprio accampamento militare medievale. Alla manifestazione hanno partecipato gruppi rievocativi anche da fuori confine.

