Quattroquinti + De Leo = Quintorigo

In formazione originale per i nuovi fasti non solo sanremesi del ROSPO Tour e del GRIGIO in due album storici che solo la Verucchio musicale in Romagna propone nella versione QUINTORIGO & De Leo. Una scaletta micidiale che rispolvera il POP (politico e dissidente) dell'unica band italiana INDIE ante litteram, dentro... Un quintetto che al tempo (diciamo dal '99 in pantaloni verdi da pesca versione Rospo, appunto) riunì rock e musica da camera in una visione progressiva a tinte jazz. De Leo stesso lo chiama ancora “pop”: variegato e pieno d'influenze creative: avanguardie libere ancora oggi - secondo la voce del gruppo. Certo, i QUINTORIGO sono QUATTROQUINTI senza la vox politica di John (lo sottoscrive De Leo) ma adesso è una questione squisitamente culturale (sempre sold out, però).