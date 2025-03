VIDEO D'AUTORE Quel che c'è dietro l'Amore Simone Cristicchi prodotto da BLACKBALL TV in un cortometraggio in musica sulla canzone vincitrice del Premio Lunezia letterario a Sanremo 2025

Il backstage di QUANDO SARAI PICCOLA è poesia prestata alla canzone d'autore e soprattutto al video cinematografico per le scelte artistiche nate a partire dall'idea di Migliacci. L'altalena del vivere e il profondo concetto d'amore mutuato dal significato pieno della parola AGAPE riassumono bene il senso forte della vita 'generativa', appunto, tra genitori e figli. La semplicità di cuore dell'autore e cantante non è certo facile da rappresentare in un cortometraggio fatto di sguardi...

