EMILIA ROMAGNA EVENTI Quelli della notte a Bologna “Doc in Tour” porta a Modena in sala Truffaut I BIASANÒT di Paolo Muran sulle notti bolognesi

Manca solo Dalla in questi giorni a “masticar la notte”. Lo abbiamo recuperato dall'archivio d'epoca RAI, così Guccini lo 'biascica' morbido ancora, rendendolo agli amici suoi. I BIASANÒT vivevano un tempo diverso dal reale, non andavano mai a letto, e non morivano mai come Lucio, e Jimmy Villotti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: