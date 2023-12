SALA DEL CASTELLO DI SERRAVALLE “Quello che le canzoni non dicono vol.2”: presentato il libro di Davide Pezzi Da David Bowie ai Beatles, da Aretha Franklin a Franco Battiato, ogni pagina del libro si immerge in un profondo processo creativo dietro alle note che accompagnano la vita quotidiana.

Dalle ballate romantiche ai brani rock ribelli: il nuovo libro di Davide Pezzi “Quello che le canzoni non dicono vol. 2” porta il lettore a scoprire la storia e l'anima dietro ogni canzone. Momenti che possono riportare in mente specifici attimi delle nostre vite.

"Ho scritto delle presentazioni brevi per i progetti della corale di San Marino - afferma Davide Pezzi - e preparando queste poche righe mi sono accorto che c'era un mondo da raccontare dietro le canzoni, quindi ho cominciato a raccoglierle: prima le ho messe in un sito poi, spinto da un amico, ho raccolto tutto in un libro che è andato bene ed ho deciso di dargli anche un seguito, questa seconda parte".

Da David Bowie ai Beatles, da Aretha Franklin a Franco Battiato, ogni pagina del libro si immerge in un profondo processo creativo dietro alle note che accompagnano la vita quotidiana.

Nel servizio l'intervista a Davide Pezzi (Autore)

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: